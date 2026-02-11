Γιατί οι οθόνες αφής είναι «λάθος τεχνολογία» για το αυτοκίνητο;
Γιατί οι οθόνες αφής είναι «λάθος τεχνολογία» για το αυτοκίνητο;
Ο Jony Ive, ο σχεδιαστής του iPhone και σήμερα υπεύθυνος για την εσωτερική σχεδίαση της ηλεκτρικής Ferrari Luce θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένας από τους βασικούς συντελεστές για την ανάπτυξη των οθονών αφής.
Ωστόσο ο ίδιος επισημαίνει πως η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν ταιριάζει στα αυτοκίνητα.
