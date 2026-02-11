Η Fiat ετοιμάζεται να καταπλήξει - Τι φέρνει στην αγορά;
Η Fiat ετοιμάζεται να καταπλήξει - Τι φέρνει στην αγορά;
Ο Ιταλός κατασκευαστής προχωρά με ταχείς ρυθμούς την εξέλιξη του νέου μοντέλου, το οποίο θα τοποθετηθεί στην κορυφή της γκάμας του Grande Panda.
UPD:
Για τη Fiat το 2026 είναι μία ιδιαίτερα σημαντική χρονιά, καθώς ετοιμάζει πυρετωδώς ένα από τα πιο αναμενόμενα «hot» νέα μοντέλα, το Panda Fastback, ένα SUV με κουπέ σχεδιαστικά χαρακτηριστικά.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα