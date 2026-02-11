Η Fiat ετοιμάζεται να καταπλήξει - Τι φέρνει στην αγορά;

Για τη Fiat το 2026 είναι μία ιδιαίτερα σημαντική χρονιά, καθώς ετοιμάζει πυρετωδώς ένα από τα πιο αναμενόμενα «hot» νέα μοντέλα, το Panda Fastback, ένα SUV με κουπέ σχεδιαστικά χαρακτηριστικά.