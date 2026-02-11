Η Fiat ετοιμάζεται να καταπλήξει - Τι φέρνει στην αγορά;
NEWSAUTO.GR

Η Fiat ετοιμάζεται να καταπλήξει - Τι φέρνει στην αγορά;

Ο Ιταλός κατασκευαστής προχωρά με ταχείς ρυθμούς την εξέλιξη του νέου μοντέλου, το οποίο θα τοποθετηθεί στην κορυφή της γκάμας του Grande Panda.

Η Fiat ετοιμάζεται να καταπλήξει - Τι φέρνει στην αγορά;
UPD:
Για τη Fiat το 2026 είναι μία ιδιαίτερα σημαντική χρονιά, καθώς ετοιμάζει πυρετωδώς ένα από τα πιο αναμενόμενα «hot» νέα μοντέλα, το Panda Fastback, ένα SUV με κουπέ σχεδιαστικά χαρακτηριστικά.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης