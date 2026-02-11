Έρχεται το πρώτο ηλεκτρικό GTI - Πότε θα βγει στην αγορά;
Έρχεται το πρώτο ηλεκτρικό GTI - Πότε θα βγει στην αγορά;
Η Volkswagen ολοκληρώνει την εξέλιξη του αμιγώς ηλεκτρικού Polo αλλά έχει συμπεριλάβει και την έκδοση η οποία πιθανόν να αλλάξει τα ως τώρα δεδομένα.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα πληθαίνουν οι πληροφορίες για το νέο αμιγώς ηλεκτρικό supermini μοντέλο της Volkswagen το οποίο θα ονομαστεί ID. Polo. Ωστόσο, πρόσφατα έγινε γωνστό ότι οι άνθρωποι της εταιρείας εξελίσσουν και την πιο ενδιαφέρουσα έκδοσή του.
