Οι τρεις αδιαμφισβήτητοι ηγέτες της αυτοκινητοβιομηχανίας

Στην κορυφή παραμένει η, με συνολικές πωλήσεις 11,2 εκατομμυρίων οχημάτων παγκοσμίως. Ο ιαπωνικός κολοσσός συνεχίζει να αξιοποιεί τη δύναμη της μάρκας Toyota, που μόνη της αγγίζει τα 9,6 εκατομμύρια μονάδες. Η συμβολή της Lexus προσθέτει περίπου 900.000 πωλήσεις, ενώ Daihatsu και Hino συμπληρώνουν τον όγκο του ομίλου. Η στρατηγική της Toyota βασίζεται στην πολυμορφία τεχνολογιών. Υβριδικά, plug-in hybrid, ηλεκτρικά και παραδοσιακά μοντέλα συνυπάρχουν σε μια παγκόσμια γκάμα που καλύπτει σχεδόν κάθε αγορά.