Οι τρεις αδιαμφισβήτητοι ηγέτες της αυτοκινητοβιομηχανίας
Οι τρεις αδιαμφισβήτητοι ηγέτες της αυτοκινητοβιομηχανίας
Η παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου το 2025 διαμορφώνεται γύρω από τρεις ομίλους που όχι μόνο διατηρούν την ισχύ τους, αλλά ενισχύουν τη θέση τους μέσα σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού, ηλεκτροκίνησης και γεωπολιτικών πιέσεων. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.
Στην κορυφή παραμένει η Toyota Motor Corporation, με συνολικές πωλήσεις 11,2 εκατομμυρίων οχημάτων παγκοσμίως. Ο ιαπωνικός κολοσσός συνεχίζει να αξιοποιεί τη δύναμη της μάρκας Toyota, που μόνη της αγγίζει τα 9,6 εκατομμύρια μονάδες. Η συμβολή της Lexus προσθέτει περίπου 900.000 πωλήσεις, ενώ Daihatsu και Hino συμπληρώνουν τον όγκο του ομίλου. Η στρατηγική της Toyota βασίζεται στην πολυμορφία τεχνολογιών. Υβριδικά, plug-in hybrid, ηλεκτρικά και παραδοσιακά μοντέλα συνυπάρχουν σε μια παγκόσμια γκάμα που καλύπτει σχεδόν κάθε αγορά.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα