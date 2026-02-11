Έτσι θα διαγράψετε την κλήση και το πρόστιμο της Τροχαίας

Κατ’ αρχάς, μια κλήση παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δεν είναι κάτι το οποίο εκδίδεται για να μένει επ’ άπειρον αμετάβλητη μετά την έκδοσή της. Η πράξη βεβαίωσης παράβασης αποτελεί μια διοικητική πράξη με συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο και κανόνες, και ως τέτοια υπάγεται σε προθεσμίες και κανόνες ορθής βεβαίωσης.

Στα τρία χρόνια

Υπάρχει λοιπόν μια σημαντική προθεσμία τριών ετών για να ολοκληρωθεί η ταμειακή βεβαίωση του προστίμου από τον αρμόδιο φορέα. Η τριετία αυτή ξεκινά από το τέλος του έτους κατά το οποίο έχει βεβαιωθεί η παράβαση, και αν παρέλθει χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η βεβαίωση, τότε η αρχική διοικητική πράξη καθίσταται νομικά ανίσχυρη και δύναται να ζητηθεί η διαγραφή της κλήσης και η απαλλαγή του πολίτη από την υποχρέωση πληρωμής της.



