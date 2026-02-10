Ιδού το νέο BYD Atto 3 Evo - Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;
Ιδού το νέο BYD Atto 3 Evo - Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;
Η BYD προχώρησε σε μια εκτεταμένη αναβάθμισης του Atto 3, δικαιολογώντας έτσι και το Eco στην επωνυμία του.
Το νέο BYD Atto 3 EVO επανασχεδιάστηκε σε βάθος, με στόχο να καλύψει τις αυξανόμενες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς σε επιδόσεις, αυτονομία και ταχύτητες φόρτισης, αλλά και να πλησιάσει σε φιλοσοφία χρήσης τα συμβατικά οικογενειακά SUV.
