Ιδού το νέο BYD Atto 3 Evo - Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;

Το νέο BYD Atto 3 EVO επανασχεδιάστηκε σε βάθος, με στόχο να καλύψει τις αυξανόμενες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς σε επιδόσεις, αυτονομία και ταχύτητες φόρτισης, αλλά και να πλησιάσει σε φιλοσοφία χρήσης τα συμβατικά οικογενειακά SUV.