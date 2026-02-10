Video: Κυκλοφορούν αναμεσά μας - Αυτοκίνητο... ερείπιο προκαλεί πανικό
Video: Κυκλοφορούν αναμεσά μας - Αυτοκίνητο... ερείπιο προκαλεί πανικό

Τον τρόμο σκόρπισε στο Ηράκλειο Κρήτης η θέα ενός αυτοκινήτου υπό διάλυση να κινείται κανονικά, παραβιάζοντας κάθε έννοια λογικής και νόμων.

Video: Κυκλοφορούν αναμεσά μας - Αυτοκίνητο... ερείπιο προκαλεί πανικό
Σκηνές που δύσκολα χωράει ο νους εκτυλίχθηκαν στο Ηράκλειο, όταν οδηγοί και πεζοί είδαν ένα αυτοκίνητο σε κατάσταση… διάλυσης να κινείται κανονικά στους δρόμους της πόλης, σαν να μη συμβαίνει απολύτως τίποτα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ



