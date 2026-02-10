Αυτό είναι το νέο φθηνό ηλεκτρικό Skoda Epiq - Πόσο θα κοστίζει;
Αυτό είναι το νέο φθηνό ηλεκτρικό Skoda Epiq - Πόσο θα κοστίζει;
Το πιο προσιτό ηλεκτρικό Skoda αναμένεται να αποκαλυφθεί πλήρως στα μέσα του 2026. Τι γνωρίζουμε ως τώρα για αυτό;
Η Skoda συνεχίζει να ανεβάζει στροφές όσον αφορά στην επέκταση της γκάμας της Μετά την παρουσίαση του νέου Kushaq για αγορές της Ασίας, καθώς και του Peaq, του μεγαλύτερου SUV στην ιστορία της, έρχεται η σειρά ενός νέου SUV πόλης, του Epiq.
