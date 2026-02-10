Αυτό είναι το νέο φθηνό ηλεκτρικό Skoda Epiq - Πόσο θα κοστίζει;
NEWSAUTO.GR

Αυτό είναι το νέο φθηνό ηλεκτρικό Skoda Epiq - Πόσο θα κοστίζει;

Το πιο προσιτό ηλεκτρικό Skoda αναμένεται να αποκαλυφθεί πλήρως στα μέσα του 2026. Τι γνωρίζουμε ως τώρα για αυτό;

Αυτό είναι το νέο φθηνό ηλεκτρικό Skoda Epiq - Πόσο θα κοστίζει;
UPD:
Η Skoda συνεχίζει να ανεβάζει στροφές όσον αφορά στην επέκταση της γκάμας της Μετά την παρουσίαση του νέου Kushaq για αγορές της Ασίας, καθώς και του Peaq, του μεγαλύτερου SUV στην ιστορία της, έρχεται η σειρά ενός νέου SUV πόλης, του Epiq.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης