Αυτό είναι το νέο φθηνό ηλεκτρικό Skoda Epiq - Πόσο θα κοστίζει;

Η Skoda συνεχίζει να ανεβάζει στροφές όσον αφορά στην επέκταση της γκάμας της Μετά την παρουσίαση του νέου Kushaq για αγορές της Ασίας, καθώς και του Peaq, του μεγαλύτερου SUV στην ιστορία της, έρχεται η σειρά ενός νέου SUV πόλης, του Epiq.