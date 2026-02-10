Ιδού το νέο Suzuki Αcross - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;
Το Across ανανεώνεται ενόψει της επιστροφής του στην ευρωπαϊκή αγορά, όντας και πάλι το μεγαλύτερο SUV της ιαπωνικής μάρκας.
Η Suzuki ανανεώνει το μεσαίο της SUV, πιο γνωστό ως Across και το φέρνει ξανά στην Ευρώπη.
