Αυτά είναι τα 10 αυτοκίνητα που περασαν στον τελικό του Ελληνικού CAR OF THE YEAR 2026
NEWSAUTO.GR

Αυτά είναι τα 10 αυτοκίνητα που περασαν στον τελικό του Ελληνικού CAR OF THE YEAR 2026

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Ελληνικού Car of the Year 2026, με δέκα μοντέλα να παίρνουν το εισιτήριο για τον τελικό.

Αυτά είναι τα 10 αυτοκίνητα που περασαν στον τελικό του Ελληνικού CAR OF THE YEAR 2026
UPD:

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της ψηφοφορίας των εκλεκτόρων για την ανάδειξη του Ελληνικού Car of the Year 2026, με τη φετινή διαδικασία να οδηγεί σε μια τελική δεκάδα που αποτυπώνει ξεκάθαρα τις τάσεις της αγοράς. Ηλεκτρικά, υβριδικά αλλά και σύγχρονα μοντέλα με θερμικούς κινητήρες συνθέτουν ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σύνολο.

Στην πρώτη φάση αξιολογήθηκαν όλα τα νέα αυτοκίνητα που πέρασαν μέσα στο 2025 από τα χέρια της ομάδας του newsauto και του CAR. Πρόκειται για ολοκαίνουργια μοντέλα και όχι για ανανεώσεις ή ειδικές εκδόσεις, τα οποία δοκιμάστηκαν και βαθμολογήθηκαν από τους δημοσιογράφους-εκλέκτορες του θεσμού.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ


UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης