Αυτά είναι τα 10 αυτοκίνητα που περασαν στον τελικό του Ελληνικού CAR OF THE YEAR 2026
Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Ελληνικού Car of the Year 2026, με δέκα μοντέλα να παίρνουν το εισιτήριο για τον τελικό.
Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της ψηφοφορίας των εκλεκτόρων για την ανάδειξη του Ελληνικού Car of the Year 2026, με τη φετινή διαδικασία να οδηγεί σε μια τελική δεκάδα που αποτυπώνει ξεκάθαρα τις τάσεις της αγοράς. Ηλεκτρικά, υβριδικά αλλά και σύγχρονα μοντέλα με θερμικούς κινητήρες συνθέτουν ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σύνολο.
Στην πρώτη φάση αξιολογήθηκαν όλα τα νέα αυτοκίνητα που πέρασαν μέσα στο 2025 από τα χέρια της ομάδας του newsauto και του CAR. Πρόκειται για ολοκαίνουργια μοντέλα και όχι για ανανεώσεις ή ειδικές εκδόσεις, τα οποία δοκιμάστηκαν και βαθμολογήθηκαν από τους δημοσιογράφους-εκλέκτορες του θεσμού.
