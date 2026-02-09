Το αυτοκίνητό που σου θυμίζει γιατί αγαπάς την οδήγηση (+video)

Υπάρχουν διαδρομές, υπάρχουν αυτοκίνητα και υπάρχουν στιγμές που όλα αυτά γίνονται ένα. Σε ένα rally-replica που γράφει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στο πάνθεον της αυτοκίνησης.