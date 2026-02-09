Ποια είναι η Ferrari από την Κίνα που «πατάει» την ορίτζιναλ;
Ο κινεζικός κολοσσός τεχνολογιών αποκάλυψε την έκδοση GT του YU7, στην οποία το μοντέλο εφοδιάζεται με δύο ηλεκτρικά μοτέρ και τετρακίνηση.

Με το YU7, η Xiaomi έδειξε πως δεν… ντρέπεται καθόλου να σχεδιάσει ένα SUV που έχει σαφείς επιρροές από μία Ferrari και συγκεκριμένα από την Purosangue.

