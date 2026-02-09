Ακόμα μία νέα μάρκα από την Κίνα - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;

Η Chery συνεχίζει με σταθερό ρυθμό τη διεύρυνση της παρουσίας της στην Ευρώπη. Για την ακρίβεια, όπως σας γράψαμε και τον Οκτώβριο, ο όμιλος θα προσθέσει ακόμη μία μάρκα στο ευρωπαϊκό του χαρτοφυλάκιο το 2026.