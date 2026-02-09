Οταν ο Έπσταϊν προσπάθησε να εισάγει παράτυπα αυτοκίνητα
Νέα έγγραφα αποκαλύπτουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Τζέφρι Έπσταϊν για σπάνια αυτοκίνητα, με προσπάθειες εισαγωγής μοντέλων που δεν πληρούσαν τα αμερικανικά πρότυπα.
Το ενδιαφέρον του Τζέφρι Έπσταϊν για τα αυτοκίνητα αποκαλύπτεται μέσα από ηλεκτρονική αλληλογραφία που δημοσιοποιήθηκε από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, φέρνοντας στο φως προσπάθειες εισαγωγής σπάνιων μοντέλων που δεν διατίθεντο επίσημα στις ΗΠΑ.
