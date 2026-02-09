Ferrari το πρώτο Cavallino ανοίγει νέο κεφάλαιο
Η Ferrari αποκαλύπτει το εσωτερικό και το interface του Luce, του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού της μοντέλου, σηματοδοτώντας μια νέα σχεδιαστική εποχή.

Η Ferrari αποκάλυψε επίσημα το όνομα και το εσωτερικό του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού της μοντέλου, που θα ονομάζεται Luce, ανοίγοντας ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στην ιστορία της...

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο και αποτελεί το δεύτερο από τα τρία στάδια του λανσαρίσματος, μετά την αποκάλυψη της τεχνολογικής βάσης στο Maranello τον Οκτώβριο του 2025 και πριν από την πλήρη αποκάλυψη του αμαξώματος, που έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2026 στην Ιταλία.



