Πρωτοφανής σύλληψη οδηγού έπειτα από 20 χρόνια

Ο λόγος δεν ήταν μια συνηθισμένη παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ούτε μια απλή κλήση για υπερβολική ταχύτητα, αλλά η σύλληψη ενός οδηγού αυτοκινήτου που μετέτρεψε το μικρό του όχημα σε κινητό ηχοσύστημα που σόκαρε ολόκληρη τη γειτονιά.

Το αυτοκίνητο που σταμάτησαν οι αστυνομικοί ήταν ένα smart fortwo, εξοπλισμένο με ένα ηχοσύστημα πανίσχυρης έντασης που περιλάμβανε δύο ενισχυτές, έξι μεγάλης ισχύος ηχεία και δύο ξεχωριστές μπαταρίες για να τροφοδοτεί το σύστημα. Οι κάτοικοι της περιοχής είχαν δεχθεί αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες για έντονη ηχορύπανση, μια κατάσταση που, σύμφωνα με κατοίκους και αρχές, δεν περιοριζόταν μόνο στη στιγμή αλλά επαναλαμβανόταν συχνά και προκαλούσε σοβαρή όχληση κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. Το θορυβώδες όχημα διασχίζει τους δρόμους με τη μουσική στη διαπασών και δονεί τα σπίτια, με αποτέλεσμα να φτάσουν δεκάδες καταγγελίες στις αρμόδιες υπηρεσίες