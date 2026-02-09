Αλλάζουν όλα: Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που πλέον θα παρκάρουν δωρεάν

Μεχρι το τέλος της χρονιάς ένα σημαντικό μέτρο για τους κατόχους οχημάτων με μηδενικές ή πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων αλλάζει ριζικά τον τρόπο που οι οδηγοί αντιμετωπίζουν τη στάθμευση στις πόλεις.



Σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όλα τα ηλεκτρικά οχήματα και τα αυτοκίνητα με εκπομπές CO2 έως και 50 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο ( plug-in υβριδικά) απαλλάσσονται από την καταβολή τέλους στάθμευσης σε ελεγχόμενες ζώνες στους περισσότερες δήμους της χώρας, με βασική προϋπόθεση να φέρουν ειδικό σήμα που εκδίδεται ηλεκτρονικά και τοποθετείται στο παρμπρίζ κάθε φορά που σταθμεύουν.

Με λίγα λόγια μέχρι το τέλος του 2026 η δωρεάν στάθμευση σε ελεγχόμενες ζώνες δεν αφορά μόνο τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, αλλά και αυτοκίνητα με πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων (έως 50 gr CO₂/km).

