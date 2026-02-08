Σοβαρό θέμα ασφάλειας για τους κατόχους των συγκεκριμένων αυτοκινήτων - Τι πρέπει να κάνουν;

Η υπόθεση των ελαττωματικών αερόσακων της Takata αποτελεί μία από τις σοβαρότερες κρίσεις στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία και, παρά το πέρασμα των ετών, εξακολουθεί να αφορά εκατομμύρια οχήματα σε όλο τον κόσμο, τα οποία δεν εχουν ακόμα ανακληθεί και στην Ελλάδα.

Συνεχίζονται λοιπόν οι ανακλήσεις σε παλαιότερα αλλά και σχετικά νεότερα αυτοκίνητα, με τις αρχές να προχωρούν πλέον ακόμη και σε αυστηρά μέτρα τύπου stop-drive για ορισμένες κατηγορίες υψηλού κινδύνου.

Οι ανακλήσεις για αερόσακους Takata αφορούν κυρίως αυτοκίνητα που έχουν κατασκευαστεί από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έως περίπου το 2015, με ορισμένες περιπτώσεις να φτάνουν και λίγο μετά, ανάλογα με τον κατασκευαστή και το μοντέλο.



