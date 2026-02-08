Ο Πρόεδρος μοιράζει αυτοκίνητα...

Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο Togg, το πρώτο μαζικής παραγωγής όχημα μηδενικών ρύπων τουρκικής κατασκευής, δώρισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στο Κάιρο. Η κίνηση είχε σαφή συμβολικό χαρακτήρα, αναδεικνύοντας τη φιλοδοξία της Τουρκίας να αποκτήσει ισχυρή παρουσία στην ηλεκτροκίνηση.