Ο Πρόεδρος μοιράζει αυτοκίνητα...
Ο Πρόεδρος μοιράζει αυτοκίνητα...
Το ηλεκτρικό Togg βρέθηκε στο επίκεντρο της διπλωματικής επίσκεψης Ερντογάν στην Αίγυπτο, με τον Τούρκο πρόεδρο να το προσφέρει ως συμβολικό δώρο στον Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι.
Το ηλεκτρικό Togg βρέθηκε στο επίκεντρο της διπλωματικής επίσκεψης Ερντογάν στην Αίγυπτο, με τον Τούρκο πρόεδρο να το προσφέρει ως συμβολικό δώρο στον Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι.
Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο Togg, το πρώτο μαζικής παραγωγής όχημα μηδενικών ρύπων τουρκικής κατασκευής, δώρισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στο Κάιρο. Η κίνηση είχε σαφή συμβολικό χαρακτήρα, αναδεικνύοντας τη φιλοδοξία της Τουρκίας να αποκτήσει ισχυρή παρουσία στην ηλεκτροκίνηση.
δειτε εδω
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα