Ποια εταιρεία αύξησε τις πωλήσεις της 140% σε έναν μήνα
Με ιδιαίτερα θετικό πρόσημο ξεκίνησε το 2026 για τη γερμανική μάρκα, η οποία τον Ιανουάριο κατέκτησε τη 2η θέση στις ταξινομήσεις επιβατικών οχημάτων.
Εξίσου εντυπωσιακή ήταν η επίδοση της Opel στη λιανική αγορά, όπου υπερδιπλασίασε το μερίδιό της, συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2025, σημειώνοντας αύξηση ταξινομήσεων κατά 140%.
