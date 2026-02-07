O θρύλος που άλλαξε την εικόνα των κάμπριο
Η Alfa Romeo Duetto Spider του 1966 ξεχώρισε για τον σχεδιασμό, τον ισχυρό 1600άρη κινητήρα των 109 ίππων και την οδηγική της ευχαρίστηση, αφήνοντας μοναδικό ιστορικό αποτύπωμα.
Η Alfa Romeo Duetto Spider έκανε την εμφάνισή της το 1966, συμπληρώνοντας τη σειρά 1600 κ.εκ της μιλανέζικης μάρκας, μετά τη Giulia και το Coupé
