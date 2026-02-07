Video: Σε χρόνο ρεκόρ ετοιμάζεται η μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή γέφυρα στην Ελλάδα

Ο Flyover της Θεσσαλονίκης, ένα υπερσύγχρονο κομμάτι υποδομής που περιλαμβάνει την μεγαλύτερη σε μήκος γέφυρα που έχει κατασκευαστεί ποτέ στη χώρα μας.

Ο Flyover αποτελεί ένα εκτεταμένο οδικό σύστημα 13 περίπου χιλιομέτρων που αναβαθμίζει ριζικά την Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης με στόχο την απρόσκοπτη και ταχύτερη ροή της κυκλοφορίας, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την ουσιαστική αποσυμφόρηση ενός από τους πιο πολυσύχναστους οδικούς άξονες της χώρας