Οριστικό τέλος για αυτά τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ετοιμάζει ένα ευρύ σχέδιο που στόχο έχει να «καθαρίσει» τους ελληνικούς δρόμους από παραβατικές και μη συμμορφούμενες περιπτώσεις οχημάτων, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στην κυκλοφορία μιας σειράς αυτοκινήτων που λειτουργούν εκτός των κανόνων του νόμου και των υποχρεώσεων τους.