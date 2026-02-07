Οριστικό τέλος για αυτά τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα
Οριστικό τέλος για αυτά τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα
Τέλος θέλει να βάλει η Κυβέρνηση στη… συνύπαρξη αδιαφορίας και ανοχής, καθώς οι κανόνες παύουν να μένουν στα χαρτιά και η καθημερινότητα των οδηγών αλλάζει με τρόπο άμεσο και αδιαπραγμάτευτο.
Τέλος θέλει να βάλει η Κυβέρνηση στη… συνύπαρξη αδιαφορίας και ανοχής, καθώς οι κανόνες παύουν να μένουν στα χαρτιά και η καθημερινότητα των οδηγών αλλάζει με τρόπο άμεσο και αδιαπραγμάτευτο.
UPD:
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ετοιμάζει ένα ευρύ σχέδιο που στόχο έχει να «καθαρίσει» τους ελληνικούς δρόμους από παραβατικές και μη συμμορφούμενες περιπτώσεις οχημάτων, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στην κυκλοφορία μιας σειράς αυτοκινήτων που λειτουργούν εκτός των κανόνων του νόμου και των υποχρεώσεων τους.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα