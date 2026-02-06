Έρχεται το νέο Σμαρτάκι - Πόσο θα κοστίζει;

Τους τελευταίους μήνες η smart απασχολεί την επικαιρότητα κυρίως για την «αναβίωση» του fortwo, του μοντέλου το οποίο αποτελεί τον λόγο ίδρυσης της εταιρείας πριν από σχεδόν 30 χρόνια.