Πρέπει να «στρώσω» το ηλεκτρικό μου αυτοκίνητο;
NEWSAUTO.GR

Πρέπει να «στρώσω» το ηλεκτρικό μου αυτοκίνητο;

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν έχουν κινητήρα με τα εκατοντάδες κινούμενα μέρη ενός εσωτερικής καύσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς με το… καλημέρα να τα πιέσεις τέρμα. Τι πρέπει να προσέξεις;

Πρέπει να «στρώσω» το ηλεκτρικό μου αυτοκίνητο;
Όταν αγοράζεις ένα νέο αυτοκίνητο με θερμικό κινητήρα, η κοινή λογική συνιστά να μην πιέζεις τον κινητήρα στις πρώτες διαδρομές (συνήθως τα πρώτα 1.000-.1500 χλμ.), ώστε τα διάφορα μέρη του να “στρώσουν” σωστά μεταξύ τους.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης