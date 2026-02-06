Πρέπει να «στρώσω» το ηλεκτρικό μου αυτοκίνητο;
Πρέπει να «στρώσω» το ηλεκτρικό μου αυτοκίνητο;
Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν έχουν κινητήρα με τα εκατοντάδες κινούμενα μέρη ενός εσωτερικής καύσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς με το… καλημέρα να τα πιέσεις τέρμα. Τι πρέπει να προσέξεις;
Όταν αγοράζεις ένα νέο αυτοκίνητο με θερμικό κινητήρα, η κοινή λογική συνιστά να μην πιέζεις τον κινητήρα στις πρώτες διαδρομές (συνήθως τα πρώτα 1.000-.1500 χλμ.), ώστε τα διάφορα μέρη του να “στρώσουν” σωστά μεταξύ τους.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα