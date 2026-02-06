Ρεκόρ ηλεκτρικής αυτονομίας για plug-in υβριδικό SUV
Ρεκόρ ηλεκτρικής αυτονομίας για plug-in υβριδικό SUV
Το Lynk & Co 08 κατέγραψε 293 χλμ. κίνησης αποκλειστικά με ρεύμα, σημειώνοντας ρεκόρ Guinness για plug-in hybrid και δείχνοντας μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνολογία PHEV.
Το Lynk & Co 08 έγραψε ιστορία για τα plug-in hybrid, καταγράφοντας 293 χλμ. κίνησης αποκλειστικά σε ηλεκτρικό mode και επιτυγχάνοντας νέο ρεκόρ Guinness.
