Ρεκόρ ηλεκτρικής αυτονομίας για plug-in υβριδικό SUV

Το Lynk & Co 08 κατέγραψε 293 χλμ. κίνησης αποκλειστικά με ρεύμα, σημειώνοντας ρεκόρ Guinness για plug-in hybrid και δείχνοντας μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνολογία PHEV.