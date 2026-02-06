Επιχείρηση «σκούπα» δικύκλων στο κέντρο της Αθήνας
Επιχείρηση «σκούπα» δικύκλων στο κέντρο της Αθήνας
Ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε σε «σήκωμα» δικύκλων από πεζοδρόμια συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις στην πόλη.
Σε εκτεταμένες άρσεις δικύκλων προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία και την Τροχαία, στο πλαίσιο δράσεων που στοχεύουν στη «βελτίωση της καθημερινότητας στην πόλη».
