Ξαναζώντας την φρίκη του Μπαχρέιν (+video)
Ο επικεφαλής της Haas, Αγιάο Κομάτσου. θυμήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του το ανατριχιαστικό ατύχημα του Γκροζάν στο Μπαχρέιν του 2020, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες.

Ο Κομάτσου υπήρξε μηχανικός αγώνα του Γάλλου οδηγού ήδη από τις ημέρες του δεύτερου στην Lotus. Κατά συνέπεια οι δύο άντρες συνδέονται με πολύχρονη και στενή φιλία. Έτσι, όταν ο Κομάτσου έβλεπε την Haas του Γκροζάν να τυλίγεται στις φλόγες, με το κόκπιτ σφηνωμένο στις μπαριέρες μετά την στροφή 3 στο Σακχίρ, είχε συγκλονιστεί. Αισθανόταν τον κίνδυνο που διέτρεχε όχι απλά ένας οδηγός του, αλλά ένας δικός του άνθρωπος. Τα 29 δευτερόλεπτα που έκανε ο Ρομάν για να βγει από το φλεγόμενο κουφάρι της Haas έμοιαζαν στον Αγιάο με ώρες.

