Ξαναζώντας την φρίκη του Μπαχρέιν (+video)
Ο επικεφαλής της Haas, Αγιάο Κομάτσου. θυμήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του το ανατριχιαστικό ατύχημα του Γκροζάν στο Μπαχρέιν του 2020, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες.
Ο επικεφαλής της Haas, Αγιάο Κομάτσου. θυμήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του το ανατριχιαστικό ατύχημα του Γκροζάν στο Μπαχρέιν του 2020, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες.
Ο Κομάτσου υπήρξε μηχανικός αγώνα του Γάλλου οδηγού ήδη από τις ημέρες του δεύτερου στην Lotus. Κατά συνέπεια οι δύο άντρες συνδέονται με πολύχρονη και στενή φιλία. Έτσι, όταν ο Κομάτσου έβλεπε την Haas του Γκροζάν να τυλίγεται στις φλόγες, με το κόκπιτ σφηνωμένο στις μπαριέρες μετά την στροφή 3 στο Σακχίρ, είχε συγκλονιστεί. Αισθανόταν τον κίνδυνο που διέτρεχε όχι απλά ένας οδηγός του, αλλά ένας δικός του άνθρωπος. Τα 29 δευτερόλεπτα που έκανε ο Ρομάν για να βγει από το φλεγόμενο κουφάρι της Haas έμοιαζαν στον Αγιάο με ώρες.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr