Όλη η αλήθεια για τις AI κάμερες στους δρόμους

Παρά τον θόρυβο που έχει προηγηθεί, η ουσία είναι ότι το σύστημα δεν βρίσκεται ακόμη σε θέση να λειτουργήσει όπως έχει παρουσιαστεί δημόσια, ούτε τεχνικά ούτε διοικητικά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του newsauto, το βασικό πρόβλημα δεν εντοπίζεται στις ίδιες τις κάμερες, αλλά στο ηλεκτρονικό οικοσύστημα που θα έπρεπε να υποστηρίζει τη λειτουργία τους.

Το πληροφοριακό σύστημα που θα δέχεται το φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό, θα το επεξεργάζεται, θα το ψηφιοποιεί και θα το μετατρέπει σε νόμιμα βεβαιωμένες παραβάσεις, δεν είναι ακόμη έτοιμο. Χωρίς αυτό, καμία παράβαση δεν μπορεί να σταθεί θεσμικά και νομικά.

Για τον λόγο αυτό, εξετάζεται σοβαρά ένα μεταβατικό σενάριο. To Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη φέρεται να σκέφτεται την προσωρινή χρήση υφιστάμενου εσωτερικού συστήματος, το οποίο ήδη χρησιμοποιείται σε άλλες διαδικασίες. Ωστόσο, πρόκειται για λύση με σαφείς περιορισμούς.

