Δοκιμάζουμε την ταξιδιάρα Honda NT1100 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε την ταξιδιάρα Honda NT1100 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Οδηγούμε τη 2η γενιά του Honda NT1100 και διαπιστώνουμε ότι πλέον έχει βρει ξεκάθαρα τον τουριστικό προσανατολισμό του.
UPD:
Ένα από τα πράγματα που δεν μου αρέσουν στις περισσότερες σύγχρονες μοτοσικλέτες που οδηγώ είναι ότι δεν έχουν ξεκάθαρο προσανατολισμό στο τι θέλουν να κάνουν.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα