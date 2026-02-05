Έτοιμο το εμβληματικό γερμανικό μοντέλο - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;

Η BMW ανεβάζει ρυθμούς ενόψει της νέας γενιάς της Σειράς 3, με το εργοστάσιο του Μονάχου να έχει ξεκινήσει την παραγωγή των πρώτων μονάδων, όπως αποδεικνύεται από τις πρώτες επίσημες εικόνες που η εταιρεία δημοσιοποίησε.