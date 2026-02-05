Έτοιμο το εμβληματικό γερμανικό μοντέλο - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;
Έτοιμο το εμβληματικό γερμανικό μοντέλο - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;

Οι πρώτες i3 «Neue Klasse» πρόσφατα βγήκαν από τη γραμμή του εργοστασίου του Μονάχου και μας αποκαλύπτονται ως μοντέλα προπαραγωγής.

Η BMW ανεβάζει ρυθμούς ενόψει της νέας γενιάς της Σειράς 3, με το εργοστάσιο του Μονάχου να έχει ξεκινήσει την παραγωγή των πρώτων μονάδων, όπως αποδεικνύεται από τις πρώτες επίσημες εικόνες που η εταιρεία δημοσιοποίησε.

