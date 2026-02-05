Video: Πως μπορείς να ξεγελάσεις τις έξυπνες κάμερες;

Οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης έχουν περάσει πλέον από τη σφαίρα της πιλοτικής εφαρμογής στην καθημερινότητα. Ωστόσο, κάποιος βρήκε τρόπο να τις ξεγελά.