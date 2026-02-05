Video: Πως μπορείς να ξεγελάσεις τις έξυπνες κάμερες;
Οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης έχουν περάσει πλέον από τη σφαίρα της πιλοτικής εφαρμογής στην καθημερινότητα. Ωστόσο, κάποιος βρήκε τρόπο να τις ξεγελά.

Στην Ελλάδα, συστήματα αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων και παραβάσεων έχουν πια εγκατασταθεί σε κεντρικούς οδικούς άξονες, κόμβους και σημεία αυξημένης κυκλοφορίας, «πιάνοντας» οδηγούς επ’ αυτοφώρω για υπερβολική ταχύτητα, παραβίαση σηματοδότη και άλλες παραβάσεις.

