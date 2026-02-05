Τα 12 φθηνότερα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο
NEWSAUTO.GR

Τα 12 φθηνότερα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο

Η ευκολία του αυτόματου κιβωτίου, ειδικά μέσα στην πόλη, είναι μία αξία που την εκτιμάς όταν τη ζήσεις. Ποιες είναι οι πιο προσιτές προτάσεις στην ελληνική αγορά;

Τα 12 φθηνότερα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο
Τα πρώτα χρόνια κατά τα οποία η αυτοκινητοβιομηχανία πειραματίστηκε με το αυτόματο κιβώτιο, η «γκρίνια» του κοινού ήταν μεγάλη, καθώς οι περισσότεροι απολάμβαναν τη συμμετοχικότητα του χειροκίνητου.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης