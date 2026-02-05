Τα 12 φθηνότερα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο
Τα 12 φθηνότερα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο
Η ευκολία του αυτόματου κιβωτίου, ειδικά μέσα στην πόλη, είναι μία αξία που την εκτιμάς όταν τη ζήσεις. Ποιες είναι οι πιο προσιτές προτάσεις στην ελληνική αγορά;
Τα πρώτα χρόνια κατά τα οποία η αυτοκινητοβιομηχανία πειραματίστηκε με το αυτόματο κιβώτιο, η «γκρίνια» του κοινού ήταν μεγάλη, καθώς οι περισσότεροι απολάμβαναν τη συμμετοχικότητα του χειροκίνητου.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα