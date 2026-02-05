Προσοχή: Αν σας έρθει SMS πρόστιμο μην το πληρώσετε...
Σε εξέλιξη βρίσκεται νέα απόπειρα εξαπάτησης οδηγών μέσω παραπλανητικών SMS που κάνουν λόγο για υποτιθέμενο πρόστιμο ταχύτητας και καλούν σε άμεση πληρωμή, όπως προειδοποιεί η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, επιτήδειοι αποστέλλουν μαζικά μηνύματα SMS σε κινητά τηλέφωνα, στα οποία αναφέρουν ψευδώς ότι έχει βεβαιωθεί τροχονομική παράβαση για υπέρβαση ορίου ταχύτητας. Στόχος τους είναι να παρασύρουν τους παραλήπτες σε άμεση καταβολή ενός μικρού χρηματικού ποσού.

Το μήνυμα περιλαμβάνει σύνδεσμο (link) που οδηγεί σε ανύπαρκτες πλατφόρμες πληρωμών, με αναφορές σε διαδικασίες που δεν σχετίζονται με καμία επίσημη υπηρεσία της Τροχαίας ή του Δημοσίου. Χαρακτηριστικό στοιχείο της απάτης είναι ότι το κείμενο του SMS εμφανίζει πολλά ορθογραφικά και συντακτικά λάθη, κάτι που επιβεβαιώνει τον παραπλανητικό του χαρακτήρα...


