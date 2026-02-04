Αν δε θέλεις να σου κλέψουν το αυτοκίνητο κάνε αυτά
Οι κλοπές αυτοκινήτων δεν είναι πλέον μια απλή υπόθεση που λύνεται μόνο με μια αντι-κλοπής κλειδαριά.
Τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες η αύξηση των περιστατικών έχει φέρει στην επιφάνεια ότι οι δράστες χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες και έξυπνες μεθόδους για να παρακάμπτουν τα συστήματα ασφαλείας των οχημάτων, ιδιαίτερα των νεότερων μοντέλων που διαθέτουν keyless entry και keyless start. Αυτό σημαίνει ότι οι κλέφτες δεν χρειάζεται να σπάνε παράθυρα ή να παραβιάζουν μηχανικές κλειδαριές, αλλά μπορούν να “ανακτούν” το σήμα από τα ηλεκτρονικά κλειδιά μέσα από το σπίτι ή να το μπλοκάρουν και στη συνέχεια να ξεκινούν το αυτοκίνητο σαν να έχουν το αυθεντικό κλειδί.
Στις ΗΠΑ, ειδικά στη Φιλαδέλφεια, οι αρχές έχουν ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης με τίτλο “Together, We Can Prevent Auto Theft” καθώς έχουν παρατηρήσει αύξηση στις κλοπές και οι δράστες χρησιμοποιούν τεχνολογίες που επιτρέπουν την κλωνοποίηση ή τον χειρισμό των key fob για να αποκτήσουν πρόσβαση και να εκκινήσουν αυτοκίνητα σε δευτερόλεπτα, σε κάποιες περιπτώσεις σε λιγότερο από δύο λεπτά. Οι αστυνομικοί επισκέπτονται περιοχές υψηλού κινδύνου για να ενημερώσουν τους κατοίκους για απλά και οικονομικά μέτρα πρόληψης και να ενθαρρύνουν την εγκατάσταση ειδικών προστατευτικών για τα κλειδιά ώστε να μην μπορούν να υποκλαπούν οι ηλεκτρονικές τους υπογραφές και να χρησιμοποιηθούν για να ανοίξουν ή να ξεκινήσουν το όχημα...
