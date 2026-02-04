Το πρώτο Telsa Cybertruck ήρθε Ελλάδα - Σε ποιόν ανοίκει;
Το πρώτο Telsa Cybertruck ήρθε Ελλάδα - Σε ποιόν ανοίκει;

Η κορυφαία έκδοση έχει κανονικές πινακίδες κυκλοφορίας από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με το Newsauto ανήκει σε Έλληνα επιχειρηματία με δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο…

Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης έκανε πρόσφατα την εμφάνισή του ένα από τα πιο «εξωπραγματικά» οχήματα της εποχής και συγκεκριμένα ένα Tesla Cybertruck και μάλιστα στην κορυφαία του έκδοση Cyberbeast.

Μπορεί το εν λόγω μοντέλο να το έχουμε δει στην Ελλάδα ως έκθεμα και… «περαστικό» από το εξωτερικό αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες του Newsauto, το επιβλητικό Pick-up θα παραμείνει εντός συνόρων για αρκετό διάστημα.

