Τι φέρνει η πρωτοποριακή Xpeng στην Ευρώπη;

Η κινεζική Xpeng ανεβάζει ρυθμούς στην ευρωπαϊκή της στρατηγική, έχοντας ήδη λανσάρει τα ηλεκτρικά SUV G6 και G9 και ετοιμάζοντας μια πλήρη γκάμα νέων μοντέλων μέσα στο 2026.