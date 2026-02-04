Τι φέρνει η πρωτοποριακή Xpeng στην Ευρώπη;
Τι φέρνει η πρωτοποριακή Xpeng στην Ευρώπη;
Με αιχμή την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, η Xpeng ετοιμάζει δυναμική επέκταση στην Ευρώπη το 2026, φέρνοντας νέες ηλεκτρικές προτάσεις.
UPD:
Η κινεζική Xpeng ανεβάζει ρυθμούς στην ευρωπαϊκή της στρατηγική, έχοντας ήδη λανσάρει τα ηλεκτρικά SUV G6 και G9 και ετοιμάζοντας μια πλήρη γκάμα νέων μοντέλων μέσα στο 2026.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα