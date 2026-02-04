Τι φέρνει η πρωτοποριακή Xpeng στην Ευρώπη;
Με αιχμή την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, η Xpeng ετοιμάζει δυναμική επέκταση στην Ευρώπη το 2026, φέρνοντας νέες ηλεκτρικές προτάσεις.

Η κινεζική Xpeng ανεβάζει ρυθμούς στην ευρωπαϊκή της στρατηγική, έχοντας ήδη λανσάρει τα ηλεκτρικά SUV G6 και G9 και ετοιμάζοντας μια πλήρη γκάμα νέων μοντέλων μέσα στο 2026.

