Δοκιμάζουμε το πιο οικονομικό BYD Dolphin Surf
Η γκάμα του πιο μικρού και φυσικά και πιο προσιτού ηλεκτρικού μοντέλου της BYD διαθέτει και μία έκδοση που η αυτονομία έρχεται προ των επιδόσεων.
Η αρχική προσέγγιση για τα ηλεκτρικά ήταν, ότι είναι ακριβά και ότι για λόγους όπως η αυτονομία και οι υποδομές βάζουν περιορισμούς στις μετακινήσεις. Με την πάροδο των χρόνων και τις εξελίξεις που δρομολογήθηκαν οι εντυπώσεις αυτές έχουν διαφοροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό.
