Χιλιάδες θύματα με «δώρο» αυτοκίνητο

Οι αναρτήσεις εμφανίζονται κυρίως στο Facebook και συνοδεύονται από εικόνες ενός Volkswagen Tiguan R-Line του 2025 με εντυπωσιακό στυλ και μια κόκκινη κορδέλα, δημιουργώντας την εντύπωση μιας πραγματικής προσφοράς που γίνεται για να γιορταστούν τα επίσημα εγκαίνια γνωστής εταιρείας μεταχειρισμένων. Εμείς επικοινωνήσαμε με την εταιρεία AUTOMARIN οι άνθρωποι της οποίες μας διαβεβαίωσαν πως δεν έχουν καμία σχέση με τη συγκεκριμένη ενέργεια, τονίζοντας πως έχουν κινηθεί ανάλογα νομικά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο με θύματα χιλιάδες. Οι απατεώνες έχουν αντιγράψει την επωνυμία γνωστής εμπορίας οχημάτων, χρησιμοποιώντας χαρακτήρες που μοιάζουν με την πραγματική επωνυμία, ώστε να δυσκολέψουν τους χρήστες να καταλάβουν ότι πρόκειται για ψεύτικο λογαριασμό με μόλις λίγες χιλιάδες ακολούθους, ενώ η επίσημη σελίδα της εταιρίας έχει δεκάδες φορές περισσότερους...

