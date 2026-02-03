Τέλος, πήξαμε...

Βιώνουμε καθημερινά πόλεις όπου η αναζήτηση θέσης για να παρκάρεις μοιάζει με αγώνα δρόμου και η Αθήνα δεν αποτελεί εξαίρεση, με πολλές περιοχές του κέντρου και των γειτονιών να καταγράφουν έλλειψη διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης και να σπρώχνουν αυτοκίνητα στους δρόμους και πάνω στα πεζοδρόμια, δυσχεραίνοντας τη μετακίνηση και επιβαρύνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων. Η αναλογία οχημάτων στην πρωτεύουσα παραμένει από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό συνδέεται άμεσα με τον έντονο ανταγωνισμό για χώρο στάθμευσης και την καθημερινή απώλεια χρόνου στην εύρεση μιας θέσης.

Η ιστορία της στάθμευσης στην Αθήνα δείχνει ότι πριν από χρόνια υπήρχαν εργαλεία που λειτούργησαν καλά αλλά στην πορεία εγκαταλείφθηκαν. Συστήματα ελεγχόμενης δημοτικής στάθμευσης που εφαρμόστηκαν κατά τη δεκαετία του 2000 απέδωσαν όταν λειτουργούσαν, κυρίως υπέρ των μόνιμων κατοίκων και με περιορισμούς για τους επισκέπτες, όμως σήμερα πολλές περιοχές με σοβαρό πρόβλημα παραμένουν εκτός αυτού του πλαισίου, με αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη κατάληψη δημόσιου χώρου από αυτοκίνητα. Η κατασκευή πάρκινγκ σε σταθμούς του μετρό, που θα επέτρεπε στους οδηγούς να αφήνουν το όχημά τους και να χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, υπήρξε στο παρελθόν υπόσχεση χωρίς συνέχεια.