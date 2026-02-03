Πρώτη επαφή με το plug-in υβριδικό Geely Starray - Αυτή είναι η τιμή του στην Ελλάδα

Ο Όμιλος Geely έχει αρχίσει να επεκτείνεται στην ευρωπαϊκή αγορά και το ίδιο συμβαίνει και στη χώρα μας. Αρχικά, δόθηκε έμφαση στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα του, για να βρει τον απαραίτητο ζωτικό εμπορικό χώρο και να έχουν τον χρόνο να γίνουν γνωστά στο αγοραστικό κοινό.