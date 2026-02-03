Ταξί: «Πυροβολώντας» τα πόδια τους

Σε μια περίοδο που το κόστος ζωής πιέζει τα νοικοκυριά, τα λειτουργικά έξοδα παραμένουν υψηλά και η καθημερινή δουλειά γίνεται ολοένα πιο απαιτητική, κάθε ημέρα απεργίας μεταφράζεται σε χαμένο εισόδημα που δεν αναπληρώνεται.

Η εικόνα του επαγγέλματος δείχνει ότι οι περισσότεροι οδηγοί ταξί στην Ελλάδα δεν έχουν σταθερό μισθό και εξαρτώνται άμεσα από το ημερήσιο ταμείο. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία για την ελληνική πραγματικότητα, τα καθαρά μηνιαία εισοδήματα των επαγγελματιών του χώρου μπορεί να κυμαίνονται αρκετά, αλλά δεν είναι ασυνήθιστο να βλέπεις πολύ χαμηλά δηλωμένα νούμερα στην εφορία.

Από την άλλη πλευρά, άλλες εκτιμήσεις για καθαρό εισόδημα ταξί στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα πραγματικά έσοδα και τα λειτουργικά έξοδα (καύσιμα, συντήρηση, ενοίκια αδειών κ.λπ.), δείχνουν ότι ένας οδηγός μπορεί να έχει μηνιαία καθαρά έσοδα από περίπου έως 2.500 ευρώ, όταν εργάζεται κανονικά 25–30 ημέρες τον μήνα.

