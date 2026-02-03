Μεγαλώνει και ομορφαίνει την… τσέπη μας το QJMotor SQ 350 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Μεγαλώνει και ομορφαίνει την… τσέπη μας το QJMotor SQ 350 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Η QJMotor φέρνει στην Ελλάδα το νέο SQ 350 με δυναμικά χαρακτηριστικά και πολύ προσιτή τιμή.
Η QJMotor ενισχύει την παρουσία της στην κατηγορία των μεσαίων high wheel scooters με την έλευση του νέου SQ 350.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα