14+1 προσιτά τετρακίνητα SUV στην ελληνική αγορά

Τα SUV που διαθέτουν σύστημα τετρακίνησης μειώνονται σε αριθμό αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν και να διατίθενται στη χώρα μας. Ας δούμε ποια είναι τα πιο προσιτά για όποιον θέλει να αποκτήσει κάποιο από αυτά.