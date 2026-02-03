14+1 προσιτά τετρακίνητα SUV στην ελληνική αγορά
NEWSAUTO.GR

14+1 προσιτά τετρακίνητα SUV στην ελληνική αγορά

Τα SUV που διαθέτουν σύστημα τετρακίνησης μειώνονται σε αριθμό αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν και να διατίθενται στη χώρα μας. Ας δούμε ποια είναι τα πιο προσιτά για όποιον θέλει να αποκτήσει κάποιο από αυτά.

14+1 προσιτά τετρακίνητα SUV στην ελληνική αγορά
UPD:
Έχουν το όνομα, δηλαδή SUV, αλλά και τη χάρη, δηλαδή το σύστημα τετρακίνησης. Συνήθως, είναι μια έκδοση ενός μοντέλου και όχι το μοντέλο καθαυτό, όπως ίσχυε παλιότερα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης