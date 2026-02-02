Όλα όσα ξέρουμε για τη νέα BMW X4

Η BMW παρουσίασε τη δεύτερη γενιά τής X4 το 2018 και πλέον έχουν συμπληρωθεί σχεδόν οκτώ χρόνια από τότε. Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το καινούργιο μοντέλο, ωστόσο έχουν αρχίσει να υπάρχουν σχετικές πληροφορίες.