Όλα όσα ξέρουμε για τη νέα BMW X4
Όλα όσα ξέρουμε για τη νέα BMW X4
Η δεύτερη γενιά της BMW X4 πλησιάζει στο τέλος της εμπορικής πορείας της και οι φήμες για το νέο μοντέλο έχουν αρχίσει να φουντώνουν.
Η δεύτερη γενιά της BMW X4 πλησιάζει στο τέλος της εμπορικής πορείας της και οι φήμες για το νέο μοντέλο έχουν αρχίσει να φουντώνουν.
Η BMW παρουσίασε τη δεύτερη γενιά τής X4 το 2018 και πλέον έχουν συμπληρωθεί σχεδόν οκτώ χρόνια από τότε. Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το καινούργιο μοντέλο, ωστόσο έχουν αρχίσει να υπάρχουν σχετικές πληροφορίες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα