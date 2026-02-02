Απίστευτο: Μας κλέβουν έξι εκατομμύρια λίτρα το μήνα!

Η Ελληνική Αστυνομία σε συντονισμένες επιχειρήσεις των τελευταίων εβδομάδων έχει εξαρθρώσει αρκετές σπείρες που είχαν στήσει ολόκληρη… υποδομή μέσα σε βενζινάδικα ώστε να εξαπατούν καταναλωτές πληρώνοντας περισσότερα από ό,τι τελικά λαμβάνουν στο ρεζερβουάρ τους, καταδεικνύοντας ότι το φαινόμενο δεν είναι απλά μεμονωμένα περιστατικά αλλά οργανωμένες δραστηριότητες με μεγάλο οικονομικό αποτύπωμα.

Τα κυκλώματα χρησιμοποιούσαν ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό εγκατεστημένο στους υπολογιστές των πρατηρίων, το οποίο έδινε τη δυνατότητα στις αντλίες να παραδίδουν λιγότερα λίτρα από τα ποσά που εμφανίζονταν στην οθόνη και πληρώνονταν από τον οδηγό. Αυτή η παρέμβαση στο σύστημα εισροών-εκροών επέτρεπε στους επιτήδειους να ορίζουν το ποσοστό καυσίμου που θα «παρακρατούσαν» χωρίς να γίνεται άμεσα αντιληπτό από τους πελάτες ή τις αρχές. Τα ποσοστά που καταγράφονταν κυμαίνονταν από 7 – 9 % για να μη δημιουργούν εύκολα υποψίες, ενώ σε πιο ακραίες περιπτώσεις το ποσοστό αυτό ξεπερνούσε το 20 % ή και το 30 % της πραγματικής ποσότητας που έπρεπε να λαμβάνει ο κάτοχος του οχήματος.

