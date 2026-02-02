Προσοχή: Απάτη με SMS για τέλη κυκλοφορίας - Δείτε τι στέλνουν

Σε επιφυλακή θέτει τους πολίτες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μαζική αποστολή παραπλανητικών SMS από επιτήδειους που εμφανίζονται ως «MYaade» ή «GOV». Τα μηνύματα ενημερώνουν ψευδώς για μη καταβληθέντα τέλη κυκλοφορίας και προτρέπουν τον παραλήπτη να πατήσει σε σύνδεσμο για άμεση πληρωμή.