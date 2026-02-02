Προσοχή: Απάτη με SMS για τέλη κυκλοφορίας - Δείτε τι στέλνουν
Νέο κύμα ηλεκτρονικής απάτης με ψεύτικα SMS για δήθεν απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας βρίσκεται σε εξέλιξη, με την ΑΑΔΕ να καλεί τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή.
Σε επιφυλακή θέτει τους πολίτες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μαζική αποστολή παραπλανητικών SMS από επιτήδειους που εμφανίζονται ως «MYaade» ή «GOV». Τα μηνύματα ενημερώνουν ψευδώς για μη καταβληθέντα τέλη κυκλοφορίας και προτρέπουν τον παραλήπτη να πατήσει σε σύνδεσμο για άμεση πληρωμή.
