Στα δικαστήρια όσοι χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο εξάρτημα στο αυτοκίνητό τους
Στα δικαστήρια όσοι χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο εξάρτημα στο αυτοκίνητό τους
Η αστυνομία και το υπουργείο, επιχειρούν να σταματήσουν αυτή την πρακτική διότι πέρα από απλή παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, θέτει σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια και υπονομεύει το έργο των αρχών.
Η αστυνομία και το υπουργείο, επιχειρούν να σταματήσουν αυτή την πρακτική διότι πέρα από απλή παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, θέτει σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια και υπονομεύει το έργο των αρχών.
Η αστυνομία και το υπουργείο, επιχειρούν να σταματήσουν αυτή την πρακτική διότι πέρα από απλή παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, θέτει σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια και υπονομεύει το έργο των αρχών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα