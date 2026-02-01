Ορατός ο κίνδυνος ερήμωσης της νυχτερινής Αθήνας

Σύμφωνα με τα μηνύματα που λάβαμε από οδηγούς, χτες το μποτιλιάρισμα ξεκίνησε από την αρχή της λεωφόρου Βουλιαγμένης και έφτασε μέχρι την περιοχή του Εμπορικού κέντρο στον Άγιο Δημήτριο, σε μία διαδρομή περίπου 5 χιλιομέτρων, η αναμονή έφτανε τη μία ώρα και αυτό στις 1.30 τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο λόγος δεν ήταν ατύχημα ή έργα. Ήταν το αλκοτέστ – σκούπα που είχε στήσει η ΕΛ.ΑΣ.

Το σκηνικό είναι γνώριμο και επαναλαμβάνεται όταν η Τροχαία στήνει εκτεταμένους ελέγχους σε σημεία υψηλής ροής. Η διαδικασία είναι απλή, αλλά χρονοβόρα όταν εφαρμόζεται καθολικά και ιδιαίτερα πριν τις 2.00 πμ. Ένα όχημα σταματά, ο οδηγός φυσά στη συσκευή, γίνεται η πρώτη ένδειξη, και αν χρειαστεί ακολουθεί δεύτερη μέτρηση ή περαιτέρω έλεγχος. Όταν αυτό συμβαίνει σε συνεχές ρεύμα οχημάτων, με όλες τις λωρίδες να κόβονται, η ουρά δημιουργείται σε λίγα λεπτά και μετά απλώς μεγαλώνει. Παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί και σε Βουλιαγμένης και παραλιακή, με χιλιάδες οδηγούς να περνούν από έλεγχο μέσα σε μία νύχτα

