Οριστικό: Ερχεται το νέο Pajero!
Οριστικό: Ερχεται το νέο Pajero!

Πριν από λίγες ημέρες «διέρρευσε» η είδηση για το νέο Mitsubishi Pajero. Τώρα, έρχεται και η επίσημη επιβεβαίωση γι’ αυτό.

Οριστικό: Ερχεται το νέο Pajero!

Λίγο μετά την Πρωτοχρονιά (2026) η Mitsubishi δημοσίευσε στο διαδίκτυο ένα βίντεο της Ralliart για την αγωνιστική ιστορία της. Βασικό ρόλο σε αυτή κατέχει και το Pajero με το οποίο η ιαπωνική εταιρεία έχει διακριθεί επανειλημμένως σε αγώνες Raid και φυσικά στο Dakar.


