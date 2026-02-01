Οριστικό: Ερχεται το νέο Pajero!
Οριστικό: Ερχεται το νέο Pajero!
Πριν από λίγες ημέρες «διέρρευσε» η είδηση για το νέο Mitsubishi Pajero. Τώρα, έρχεται και η επίσημη επιβεβαίωση γι’ αυτό.
Πριν από λίγες ημέρες «διέρρευσε» η είδηση για το νέο Mitsubishi Pajero. Τώρα, έρχεται και η επίσημη επιβεβαίωση γι’ αυτό.
Λίγο μετά την Πρωτοχρονιά (2026) η Mitsubishi δημοσίευσε στο διαδίκτυο ένα βίντεο της Ralliart για την αγωνιστική ιστορία της. Βασικό ρόλο σε αυτή κατέχει και το Pajero με το οποίο η ιαπωνική εταιρεία έχει διακριθεί επανειλημμένως σε αγώνες Raid και φυσικά στο Dakar.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα